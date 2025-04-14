Северный РЭС
Работы до 18:30-19:00:
- Викандера и Ларсена, 98 — 187,
- Матросская, 2,
- Тепличная, 3/Б, 4а,
- переулок 9-й Черноморский, 2, 4, 4/2,
- переулок 11-й Черноморский, 1-28,
- переулок 12-й Черноморский, 1-30.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Линии 6-а ст. Люстдорфской дороги,
- Абрикосовая, 1-41а;
- Ак. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;
- Ак. Королева, 17-37а;
- Ореховая, 1-90, 194;
- Долгая, 23- 121б,
- Дубовая Роща, 3/корп.1-13, 29, 31, 35, 41;
- Зеленая, 8-82а,
- Костанди, 126-167а,
- Левитана, 30-79, 91, 93;
- Люстдорфская дор, 142-240,
- Лигинская, 22,26, 26/225;
- Офицерская, 1-38,
- Бориса Эдуардса, 1-28а,
- Петриковская, 3-19а,
- Равенства, 196,
- С. Яхненко, 2-47/корп.1,
- Айвазовского, 1а-66/уч корп.21,
- Трамвайная, 1-24/а/1,
- Троллейбусная, 1-42;
- Ак. Вернадского, 23/корп.1-23/корп.4, 29/корп.2-31 /1а;
- М. Демченко 3-я линия, 39;
- переулок 1-й Офицерский, 1-15б,
- переулок 1-й Сиротский, 1-9,
- переулок 1-й Тепличный, 1-5а,
- переулок 2-й Офицерский, 2-10,
- переулок 2-й Сиротский, 1-6,
- переулок 2-й Тепличный, 2-10;
- переулок Вишневый, 46, 48, 50;
- переулок Дружный, 1-20,
- переулок Электрический, 4а, 4б,
- переулок Ливерпульский, 1а-7,
- пер. Линейный, 1-6, пер. Люстдорфский, 1-9,
- пер. Опошнянский, 1-16,
- пер. Рыбальский, 2-6,
- пер. Сиротский, 1, 5а,
- пер. Смелый, 1-16,
- пер. Тепличный, 1;
- пер. Гайдамацкий, 1-8, 49, 49а, 62;
- пер. Трамвайный, 2;
- пер. Черноморский, 3, 5;
- просп. Князя Я. Мудрого, 1-14.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Балковская, 157-173, 193,
- Головковская, 24-58,
- Дальницкая, 10-20;
- Иванова, 15,
- Мельницкая, 3-22,
- Михайловская, 1, 7, 11-35, 43-66,
- пл. Михайловская, 3-9,
- сквер Георгия Гамова, 1-7.
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