Північний РЕМ
Роботи до 18:30-19:00:
- Вікандера і Ларсена, 98 – 187,
- Матроська, 2,
- Теплична, 3/Б, 4а,
- пров. 9-й Чорноморський, 2, 4, 4/2,
- пров. 11-й Чорноморський, 1-28,
- пров. 12-й Чорноморський, 1-30.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Лінії 6-а Ст. Люстдорфської дороги,
- Абрикосова, 1-41а;
- Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;
- Ак. Корольова, 17-37а;
- Горіхова, 1-90, 194;
- Довга, 23- 121б,
- Дубовий Гай, 3/корп.1-13, 29, 31, 35, 41;
- Зелена, 8-82а, Костанді, 126-167а,
- Левітана, 30-79, 91, 93;
- Люстдорфська дор., 142-240,
- Лігінська, 22,26, 26/225;
- Офіцерська, 1-38,
- Бориса Едуардса, 1-28а,
- Петриківська, 3-19а,
- Рівності, 196,
- С. Яхненка, 2-47/корп.1,
- Айвазовського, 1а-66/уч корп.21,
- Трамвайна, 1-24/а/1,
- Тролейбусна, 1-42;
- Ак. Вернадського, 23/корп.1-23/корп.4, 29/корп.2-31/1а;
- М. Демченко 3-я лінія, 39;
- пров. 1-й Офіцерський, 1-15б,
- пров. 1-й Сирітський, 1-9,
- пров. 1-й Тепличний, 1-5а,
- пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
- пров. 2-й Сирітський, 1-6,
- пров. 2-й Тепличний, 2-10;
- пров. Вишневий, 46, 48, 50;
- пров. Дружний, 1-20,
- пров. Електричний, 4а, 4б,
- пров. Ліверпульський, 1а-7,
- пров. Лінійний, 1-6,
- пров. Люстдорфський, 1-9,
- пров. Опішнянський, 1-16,
- пров. Рибальський, 2-6,
- пров. Сирітський, 1, 5а,
- пров. Смілий, 1-16,
- пров. Тепличний, 1;
- пров. Гайдамацький, 1-8, 49, 49а, 62;
- пров. Трамвайний, 2;
- пров. Чорноморський, 3, 5;
- просп. Князя Я. Мудрого, 1-14.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Балківська, 157-173, 193,
- Головковська, 24-58,
- Дальницька, 10-20,
- Д. Іванова, 15,
- Мельницька, 3-22,
- Михайлівська, 1, 7, 11-35, 43-66,
- пл. Михайлівська, 3-9,
- сквер Георгія Гамова, 1-7.
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