Отключения света

Північний РЕМ

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Роботи до 18:30-19:00:

  • Вікандера і Ларсена, 98 – 187,
  • Матроська, 2,
  • Теплична, 3/Б, 4а,
  • пров. 9-й Чорноморський, 2, 4, 4/2,
  • пров. 11-й Чорноморський, 1-28,
  • пров. 12-й Чорноморський, 1-30.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Лінії 6-а Ст. Люстдорфської дороги,
  • Абрикосова, 1-41а;
  • Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;
  • Ак. Корольова, 17-37а;
  • Горіхова, 1-90, 194;
  • Довга, 23- 121б,
  • Дубовий Гай, 3/корп.1-13, 29, 31, 35, 41;
  • Зелена, 8-82а, Костанді, 126-167а,
  • Левітана, 30-79, 91, 93;
  • Люстдорфська дор., 142-240,
  • Лігінська, 22,26, 26/225;
  • Офіцерська, 1-38,
  • Бориса Едуардса, 1-28а,
  • Петриківська, 3-19а,
  • Рівності, 196,
  • С. Яхненка, 2-47/корп.1,
  • Айвазовського, 1а-66/уч корп.21,
  • Трамвайна, 1-24/а/1,
  • Тролейбусна, 1-42;
  • Ак. Вернадського, 23/корп.1-23/корп.4, 29/корп.2-31/1а;
  • М. Демченко 3-я лінія, 39;
  • пров. 1-й Офіцерський, 1-15б,
  • пров. 1-й Сирітський, 1-9,
  • пров. 1-й Тепличний, 1-5а,
  • пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
  • пров. 2-й Сирітський, 1-6,
  • пров. 2-й Тепличний, 2-10;
  • пров. Вишневий, 46, 48, 50;
  • пров. Дружний, 1-20,
  • пров. Електричний, 4а, 4б,
  • пров. Ліверпульський, 1а-7,
  • пров. Лінійний, 1-6,
  • пров. Люстдорфський, 1-9,
  • пров. Опішнянський, 1-16,
  • пров. Рибальський, 2-6,
  • пров. Сирітський, 1, 5а,
  • пров. Смілий, 1-16,
  • пров. Тепличний, 1;
  • пров. Гайдамацький, 1-8, 49, 49а, 62;
  • пров. Трамвайний, 2;
  • пров. Чорноморський, 3, 5;
  • просп. Князя Я. Мудрого, 1-14.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Балківська, 157-173, 193,
  • Головковська, 24-58,
  • Дальницька, 10-20,
  • Д. Іванова, 15,
  • Мельницька, 3-22,
  • Михайлівська, 1, 7, 11-35, 43-66,
  • пл. Михайлівська, 3-9,
  • сквер Георгія Гамова, 1-7.

Выбор редакции: В Одессе переулок вице-адмирала Жукова переименовали в честь Ивана Луценко

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