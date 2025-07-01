Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть улиц Одессы 1 июля осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
  • Адреса, по которым нет света сегодня.

Южный РЭС

Работы до 17.00- 20:00:

  • Вертелецкого, 47в,
  • Дмитриевская, 57,
  • Китобойная, 48а-110,
  • Костанди,
  • Николая Кулиша,
  • Люстдорфская дорога,
  • С. Шелухина,
  • Планетная,
  • Ралли, 7,9,
  • дорога Фонтанская,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василия Кандинского,
  • пер. 2-й Обильный, 2-20,
  • переулок. 5-й Ульяновский, 1-19а,
  • переулок Ванный, переулок Приморский, 1, 3/9, 4/7, 11, 15,
  • переулок Ульяновский, 4,15а,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 34, 36,38,40,
  • просп. Небесной Сотни, 89, 89А, 91.
Выбор редакции: Одесский переулок назвали именем Халайджогло: история с неожиданным продолжением

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 5-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • О. Кошица,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68б,
  • Наклонная, 17/1,
  • Наклонная, Чайкова,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок 2-й Деревообрабатывающий,
  • переулок 2-й, 3-й Дунаевского,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинки Леси, 11,11/а, 10,12,20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Центральный РЭС

Работы до 18:00:

  • Академическая, 20а, 20б,
  • Савельева Артура, 22,
  • Солнечная, 1/1-1,1/корп.2,1б,16, 2а,3/корп.1,
  • Тенистая, 3-14,
  • Чумацкая, 7,41,
  • дорога Фонтанская, 49/1.

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