Ключевые моменты
- Часть улиц Одессы 1 июля осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света сегодня.
Южный РЭС
Работы до 17.00- 20:00:
- Вертелецкого, 47в,
- Дмитриевская, 57,
- Китобойная, 48а-110,
- Костанди,
- Николая Кулиша,
- Люстдорфская дорога,
- С. Шелухина,
- Планетная,
- Ралли, 7,9,
- дорога Фонтанская,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василия Кандинского,
- пер. 2-й Обильный, 2-20,
- переулок. 5-й Ульяновский, 1-19а,
- переулок Ванный, переулок Приморский, 1, 3/9, 4/7, 11, 15,
- переулок Ульяновский, 4,15а,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 34, 36,38,40,
- просп. Небесной Сотни, 89, 89А, 91.
Выбор редакции: Одесский переулок назвали именем Халайджогло: история с неожиданным продолжением
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
- Большая Садовая,
- Глаубермана,
- Донецкая, 5-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68б,
- Наклонная, 17/1,
- Наклонная, Чайкова,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок 2-й Деревообрабатывающий,
- переулок 2-й, 3-й Дунаевского,
- переулок Квантовый,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинки Леси, 11,11/а, 10,12,20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Центральный РЭС
Работы до 18:00:
- Академическая, 20а, 20б,
- Савельева Артура, 22,
- Солнечная, 1/1-1,1/корп.2,1б,16, 2а,3/корп.1,
- Тенистая, 3-14,
- Чумацкая, 7,41,
- дорога Фонтанская, 49/1.