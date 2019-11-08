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Новости Одессы и Одесской области

Без стереотипов: священник из Одесской области стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Без стереотипов: священник из Одесской области стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Отец Виктор Кочмарь, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Кубей Болградского района, завоевал две золотые медали на Чемпионате мира по пауэрлифтингу.

Как сообщает издание bessarabia.ua, чемпионат проходил  в Киеве и был организован международной федерацией WRPF.

Со второй попытки Виктор Кочмарь поднял 90 килограммовую штангу в “строгом подъеме на бицепс”. Он стал лучшим в зачетном разделе для мужчин «Open» в 140-й весовой категории (вес спортсмена от 125 до 140 кг), а также победил в разделе «Masters» (спортсмены возрастом от 40 до 49 лет).

Таким образом, самый сильный священник в мире стал десятикратным чемпионом мира.

Фото: bessarabia.ua

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