Без паники: в Одесской продут масштабные антитеррористические учения

СБУ анонсировала новые антитеррористические учения в Одесской области. Они продут 3 – 7 августа на юге региона, в районе населенных пунктов Шабо, Сергеевка, Прибрежное, Беленькое.

Во время учений их участники будут использовать спецтехнику и оружие.

Кроме представителей СБУ учиться бойцы Вооруженных сил, Нацгвардии, полицейские, пограничники и спасатели. Привлекут и представителей местной власти.

Учения будут проходить в обстановке, максимально приближенной к реальной антитеррористической операции. В связи с этим могут временно ввести “особый режим”: ограничить передвижение граждан, проверять документы и автомобили.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Одесской области.

Напомним, недавно СБУ провела учения в морпорту Одессы.