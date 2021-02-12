Согласно статистике, мы проводим в общественном транспорте как минимум час в день. Но на практике эта цифра намного больше. А учитывая современный ритм жизни, я вообще считаю, что общественный транспорт — это такой себе «тест-драйв» на нашу выносливость и силу духа. Ведь сложно удержать себя, когда кто-то толкается, половину пути опирается на вашу ногу и плечи или зажимает ваши волосы в руках.

А ведь когда-то в детстве нас учили различным правилам этикета. Например, уступать место пожилым людям или не есть руками, не кричать и не толкаться. Сейчас часть этих принципов остается где-то далеко в прошлом. И то, как мы сегодня ведем себя в маршрутках, трамваях и троллейбусах — это полный хаос: друг другу вытаптываем ноги, нагло сбиваем всех по пути, водители матом ругаются, молодые люди не уступают место, а старики, наоборот, дерутся за освободившееся кресло.

В такие моменты я с иронией вспоминаю отрывок из песни музыканта Кузьмы Скрябина: «Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансон в салоні рубає…». И смешно, и плакать хочется.

И сейчас я не хочу выяснять, кто прав, кто виноват. А наоборот, предлагаю вспомнить немного о правилах поведения в общественном транспорте. Правда, все это зависит только от наших моральных устоев и никто к этому не принуждает, но все же…

Итак, первые десять заповедей человеческого отношения гласят:

Не заходите в транспорт, пока из него не вышли другие пассажиры.

Соблюдайте очередь, но можно идти на уступки и пропускать ребенка, мать с детьми или человека преклонных лет.

При входе в транспорт снимайте с плеч рюкзаки и объемные сумки, чтобы не доставить неудобств остальным пассажирам.

Зайдя через переднюю дверь, проходите в середину салона, не задерживайтесь у дверей.

Не ездите в общественном транспорте с распущенными волосами.

Старайтесь не есть и не спать в общественном транспорте (это неэтично и негигиенично).

Воздерживайтесь от разговоров по телефону или личных бесед с попутчиком.

Детей до пяти лет сажайте себе на колени.

Если вы в маршрутке, постарайтесь заплатить за себя самостоятельно, не привлекая к этому сидящих впереди пассажиров (особенно, если в транспорте свободно).

И наконец, самая волнующая тема для многих — уступать место в транспорте или нет? Я считаю, что это дело личное, все мы люди и все мы устаем или имеем свои жизненные принципы. Но если вы в состоянии прокатиться стоя, то почему бы и нет.

Все эти правила этикета несут рекомендательный характер. Но все же давайте не будем превращать нашу жизнь в собачью будку, а, наоборот, будем радоваться жизни, причем начнем это делать прямо сейчас!

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