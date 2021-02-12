Новости Одессы и Одесской области

В маршрутке, как в собачьей будке, или Тест-драйв на выносливость и силу духа

В маршрутке, как в собачьей будке, или Тест-драйв на выносливость и силу духа

Согласно статистике, мы проводим в общественном транспорте как минимум час в день. Но на практике эта
цифра намного больше. А учитывая современный ритм жизни, я вообще считаю, что общественный транспорт —
это такой себе «тест-драйв» на нашу выносливость и силу духа. Ведь сложно удержать себя, когда кто-то
толкается, половину пути опирается на вашу ногу и плечи или зажимает ваши волосы в руках.

А ведь когда-то в детстве нас учили различным правилам этикета. Например, уступать место пожилым людям или не есть руками, не кричать и не толкаться. Сейчас часть этих принципов остается где-то далеко в прошлом. И то, как мы сегодня ведем себя в маршрутках, трамваях и троллейбусах — это полный хаос: друг другу вытаптываем ноги, нагло сбиваем всех по пути, водители матом ругаются, молодые люди не уступают место, а старики, наоборот, дерутся за освободившееся кресло.

В такие моменты я с иронией вспоминаю отрывок из песни музыканта Кузьмы Скрябина: «Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансон в салоні рубає…». И смешно, и плакать хочется.

И сейчас я не хочу выяснять, кто прав, кто виноват. А наоборот, предлагаю вспомнить немного о правилах поведения в общественном транспорте. Правда, все это зависит только от наших моральных устоев и никто к этому не принуждает, но все же…

Итак, первые десять заповедей человеческого отношения гласят:

  • Не заходите в транспорт, пока из него не вышли другие пассажиры.
  • Соблюдайте очередь, но можно идти на уступки и пропускать ребенка, мать с детьми или человека преклонных лет.
  • При входе в транспорт снимайте с плеч рюкзаки и объемные сумки, чтобы не доставить неудобств остальным пассажирам.
  • Зайдя через переднюю дверь, проходите в середину салона, не задерживайтесь у дверей.
  • Не ездите в общественном транспорте с распущенными волосами.
  • Старайтесь не есть и не спать в общественном транспорте (это неэтично и негигиенично).
  • Воздерживайтесь от разговоров по телефону или личных бесед с попутчиком.
  • Детей до пяти лет сажайте себе на колени.
  • Если вы в маршрутке, постарайтесь заплатить за себя самостоятельно, не привлекая к этому сидящих впереди пассажиров (особенно, если в транспорте свободно).

И наконец, самая волнующая тема для многих — уступать место в транспорте или нет? Я считаю, что это дело личное, все мы люди и все мы устаем или имеем свои жизненные принципы. Но если вы в состоянии прокатиться стоя, то почему бы и нет.

Все эти правила этикета несут рекомендательный характер. Но все же давайте не будем превращать нашу жизнь в собачью будку, а, наоборот, будем радоваться жизни, причем начнем это делать прямо сейчас!

Читайте также: В Украине хотят запретить “акустическое насилие” в общественном транспорте

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить