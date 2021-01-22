Новости Одессы и Одесской области

В Одессе зафиксировали бешенство у кошки – идет расследование

В Одессе зафиксировали бешенство у кошки – идет расследование

В Одессе специалисты расследуют случай бешенства у домашней кошки.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Кошка умерла 21 января в частном доме, расположенном в районе Мемориала 411-й батареи. По словам хозяина, ей было всего 7 месяцев. Труп животного отправили в лабораторию «Одесской городской больницы ветеринарной медицины». Сначала его исследовали в патоморфологическом отделе, а потом в вирусологическом. В итоге анализ показал свечение, характерное для вируса бешенства. Диагноз считается установленным. Животное утилизировали.

Сейчас работники областной Госпродпотребслужбы, областного лабораторного центра и городской больница ветеринарной медицины проводят эпизоотологическое и эпидемиологическое расследование.

Отметим, «Одесская городская больница ветеринарной медицины» делает прививки от бешенства домашним любимцам бесплатно. Используется препарат «Рабистар». Так, пройти вакцинацию можно на улице 7-й Пересыпской, 6, или на Люстдорфской дороге, 217.

Напомним, бешенство – опасное инфекционное заболевание теплокровных животных и людей. Болезнь вызывает вирус бешенства (Rabies virus), который поражает центральную нервную систему и может привести к смерти.

Недавно на Таирова ветеринары бесплатно вакцинировали от бешенства домашних котов и собак.

Фото: zdorovet.ru

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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