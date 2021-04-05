Баскетбольный клуб “Одесса” победил в гостях (видео)

Первая половина матча не выявила лидера. На большой перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе Николаева в один балл. После перерыва одесситы добавили скорости и агрессии. В результате к заключительной четверти они вышли вперед на 8 очков. Однако николаевцы мобилизовались и за три минуты до конца основного игрового времени сравняли счет, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Кульминация матча наступила на последней минуте, в которую команды вошли при счете 86:86. Точный бросок Колтера со средней дистанции за 37 секунд до сирены вывел вперед Николаев. Одесса пошла отыгрываться. За 15 секунд до конца тайма николаевец Заплотинский украл мяч у Кондракова, но не удержал его. Последовала передача на Блейлока и точный бросок из-за дуги. 10 секунд оставалось у хозяев, чтобы спасти матч. Колтер прошел под кольцо, бросал без помех… и не забил. Подбор сделали одесситы. Оставшиеся 4 секунды игрового времени хозяева постоянно фолили, но эта тактика не принесла им успеха. Артамонов попал еще раз со штрафного и установил окончательный счет.

Это была вторая победа одесситов в четырех личных встречах сезона. Самым результативным у победителей стал Терик Бриджман – 20 очков и 9 подборов.

“Одесса” следующий матч проведет 7 апреля дома против “Запорожья”.