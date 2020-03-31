Ажиотаж отменяется: в Одесской обладминистрации заверили, что продуктов хватит всем

В период карантина в Одесском регионе возник ажиотажный спрос на некоторые продовольственные товары.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

При этом в структуре поспешили успокоить людей. Там сообщили, что продуктов и товаров первой необходимости в торговых точках области в достатке.

По данным пресс-службы на складах есть запасы, которые постоянно пополняются. А ОГА направила в супермаркеты региона запрос с просьбой своевременно пополнять полки с хлебом, мукой, сахаром, макаронами, крупами, подсолнечным маслом, мясом, колбасами, молоком, яйцами и солью.

Торговые точки обязаны отчитываться перед ОГА о периодичности завоза товаров массового спроса.

На данный момент, по информации пресс-службы обладминистрации, согласно таким отчетам, проблем с обеспечением товаром у магазинов нет.

Так, в больших торговых сетях ежедневный запас хлеба составляет 160 тыс. буханок, муки – 400 тонн, гречки и риса – 550 тонн, макаронных изделий – свыше 600 тыс. пачек, сахара – 800 тонн, подсолнечного масла – больше 500 тыс. литров, мяса – 120 тонн, молока – 180 тыс. литров, яиц – 6 млн штук.

На сельскохозяйственных предприятиях есть в наличии овощи, фрукты, мука, масло, хлеб, макароны, мясная и молочная продукция. На складах предприятий хранится несколько тысяч тонн зерна и полтысячи тонн подсолнечника для дальнейшей переработки. В животноводческих комплексах и фермах в наличии поголовья животных в достаточном количестве.

“В том случае, если даже межобластное сообщение прекратится, продовольственные товары при любых обстоятельствах будут поступать в торговые точки Одесчины. Любой ажиотаж вокруг спроса на продукты питания является безосновательным”, – пояснили в ОГА.

Фото: пресс-служба ОГА

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