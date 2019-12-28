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Новости Одессы и Одесской области

Автодороги в Одесской области защитят от снежных заносов ограждениями

Автодороги в Одесской области защитят от снежных заносов ограждениями

В службе автомобильных дорог в Одесской области придумали, как бороться за безопасность трасс в снегопады.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, там решили на зиму обнести обочины ограждениями. Благодаря им на дорогах не смогут образоваться сугробы в метели.

Дорожники уже начали возводить заборы. Они, в основном, будут расположены вдоль полей.

Их сделают метровой высоты и оборудуют защитной сеткой, которая должна предотвратить от заметов.

Как отметили в облавтодоре, конструкции уже появились на трех трассах области:

-М-16 Одесса – Кучурган (на г.Кишинев);
-Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши- / М-15 / подъезд к порту Черноморск;
-М-05 Киев-Одесса.

Фото: облавтодор

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