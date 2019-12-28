Автодороги в Одесской области защитят от снежных заносов ограждениями

В службе автомобильных дорог в Одесской области придумали, как бороться за безопасность трасс в снегопады.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, там решили на зиму обнести обочины ограждениями. Благодаря им на дорогах не смогут образоваться сугробы в метели.
Дорожники уже начали возводить заборы. Они, в основном, будут расположены вдоль полей.
Их сделают метровой высоты и оборудуют защитной сеткой, которая должна предотвратить от заметов.
Как отметили в облавтодоре, конструкции уже появились на трех трассах области:
-М-16 Одесса – Кучурган (на г.Кишинев);
-Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши- / М-15 / подъезд к порту Черноморск;
-М-05 Киев-Одесса.
Фото: облавтодор
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!