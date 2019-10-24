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Новости Одессы и Одесской области

Автодор Одеської області показав фото траси Кучурган – Біляївка “до” та “після” капремонту – фото

Автодор Одеської області показав фото траси Кучурган – Біляївка “до” та “після” капремонту – фото

Також проводяться ремонтні роботи на трасі Одеса-Кучурган.

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг в Одеській області.

– Капітальний ремонт Т-16-25 КПП “Кучурган”-Біляївка-Маяки-Овідіополь, км 9 – км 12 (Біляївський район), – зазначили в автодорі.

На представленому фото видно, що раніше ця частина дороги була виїжджена автомобілями, там були величезні калюжі та купа болота. Наразі на тому ж місці встелений рівний шар асфальтового покриття:

Траса Кучурган – Біляївка “до” та “після” капітального ремонту.

А також у рамках експлуатаційного утримання на автомобільній дорозі М-16 Одеса-Кучурган (на м. Кишинів) ведуться роботи з усунення деформацій дорожного покриття.

Ремонтні роботи ведуться на окремих ділянках дороги на яких утворилися значні вижими та напливи. Верхній шар дорожнього покриття на цих ділянках було відфрезеровано.

Наразі ведуться роботи з влаштування нового асфальтобетонного покриття. Заплановано завершити роботи до кінця тижня.

До уваги водіїв! У рамках експлуатаційного утримання на автомобільній дорозі М-16 Одеса-Кучурган (на м.Кишинів) ведуться роботи з усунення деформацій дорожного покриття. Ремонтні роботи ведуться на окремих ділянках дороги на яких утворилися значні вижими та напливи. Верхній шар дорожнього покриття на цих ділянках було відфрезеровано. Наразі ведуться роботи з влаштування нового асфальтобетонного покриття. Заплановано завершити роботи до кінця тижня.Служба автомобільних доріг звертається до водіїв с проханням бути уважними та обережними в місцях проведення робіт!

Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Mittwoch, 23. Oktober 2019

Нагадаємо, що працівники Служби автодоріг в Одеській області просять уряд не звільняти Вариводу.

Фото: Зачем

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