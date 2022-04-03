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Авиаудар по Одессе: Труханов заверил – жертв нет

Авиаудар по Одессе: Труханов заверил – жертв нет

Ранним воскресным утром, 3 апреля 2022 года, российские агрессоры нанесли авиаудар по объектам критической инфраструктуры в Одессе. Ситуацию прокомментировал городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщил Труханов на своей странице в Facebook, по предварительным данным, жертв нет.

«Выезжал на место и убедился в том, что все службы работают максимально оперативно и без паники, героически борются с последствиями вражеской атаки.

Огромная благодарность нашим защитникам – ВСУ, полиции, ГСЧС.

Сегодня Одесса едина как никогда!»,

– добавил мэр Одессы.

Как сообщала «Одесская жизнь», утром 3 апреля Одесса содрогнулась от мощных взрывов.

Одесситов просят не называть публично мест падения ракет и не публиковать фото и видео, чтобы не стать невольными наводчиками для врага.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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