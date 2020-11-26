Авиакомпания SkyUp хочет запустить рейсы из Одессы в 6 стран

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp запланировала более 60 маршрутов в 21 страну, из которых 50% из регионов, – в летней программе-2021.

При этом, как отмечает «Центр транспортных стратегий», авиакомпания открывает не только новые направления, но и города в странах прилета.

Также сообщается, что к рейсам в Италию, Францию, Грецию, Чехию, Грузию, Испанию, Болгарию, Армению, Турцию, Израиль и на Кипр добавятся рейсы в Португалию, Польшу, Германию, Данию, Иорданию, Швецию, Сербию, Нидерланды и Словакию.

Кроме того, в планах авиакомпании – полеты из Запорожья в Грузию, Грецию, Чехию, Испанию, Турцию и на Кипр, из Львова – в Грузию, Грецию, Чехию, Италию, Испанию, Турцию, Болгарию, Францию и Израиль, из Харькова – в Грузию, Грецию, Чехию, Италию, Испанию, Болгарию и на Кипр, и из Одессы – в Грузию, Чехию, Испанию, Турцию, Армению и Нидерланды.

Ранее Госавиаслужба предоставила украинскому лоукостеру SkyUp права на полеты в Анталию из Одессы, Харькова и Львова.

Также сообщалось, что авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Одессы по всем направлениям.

Фото: airlines-inform.ru