Аварийное отключение воды в части ж/м «Молдаванка» города Одесса 9-10 сентября 2022 года

Архитектурные тайны Одессы: приметный дом на Молдаванке и неизвестный архитектор Доходный дом Карла Тильгаля (Алексеевская площадь, 1) считается самым большим и примечательным архитектурным сооружением Алексеевской площади.

Этот дом, по меркам Молдаванки, был весьма солидным сооружением, несмотря на то, что стоимость большей части квартир в нем была средней ценовой категории. И все же, благодаря оригинальному и впечатляющему облику, он до сих пор остается значимым строением на пересечении улиц Степовой и Мельницкой. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе изменился срок передачи показателей счетчиков воды Инфоксводоканал напоминает, что для удобства потребителей оптимизировали сроки передачи показателей счетчиков холодной воды. Ранее клиенты компании передавали показатели воды ежемесячно до 28 числа, а уже с августа будет как и по другим коммунальным услугам – с 01 по 04 число месяца, следующего за отчетным. В другие дни передача показателей будет невозможна. ПОДРОБНЕЕ