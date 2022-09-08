Аварийное отключение воды в части ж/м «Молдаванка» города Одесса 9-10 сентября 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, с 09:00 9 сентября до 09:00 10 сентября 2022 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Балковская, 2-56,
- Маловского,
- Раскидайловская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)