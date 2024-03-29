Аварийное отключение: без света и воды остались несколько районов Одессы

Из-за аварии на подстанции временно без света и воды остались жители Хаджибейского и Киевского районов города Одессы, а также частично Одесский район области. Идут ремонтные работы.
Об этом сообщает ДТЭК «Одесские электросети» и «Инфоксводоканал».
Аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций НЭК Укрэнерго произошло 29 марта в 12:23. Из-за обесточивания произошло отключение насосных станций, поэтому вода тоже пропала.
«Из-за значительной мощности оборудования и технических особенностей, использование генераторов на этих объектах невозможно», — отметили в «Инфоксводоканале».
Продолжаются ремонтные работы.
«Там, где это возможно, энергетики перезапитают на резерв объекты критической инфраструктуры и дома. Ориентировочное время восстановления света — в течение нескольких часов», — сообщили энергетики.