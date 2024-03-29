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Аварийное отключение: без света и воды остались несколько районов Одессы

Аварийное отключение: без света и воды остались несколько районов Одессы

Из-за аварии на подстанции временно без света и воды остались жители Хаджибейского и Киевского районов города Одессы, а также частично Одесский район области. Идут ремонтные работы.

Об этом сообщает ДТЭК «Одесские электросети» и «Инфоксводоканал».

Аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций НЭК Укрэнерго произошло 29 марта в 12:23. Из-за обесточивания произошло отключение насосных станций, поэтому вода тоже пропала.

«Из-за значительной мощности оборудования и технических особенностей, использование генераторов на этих объектах невозможно», — отметили в «Инфоксводоканале».

Продолжаются ремонтные работы.

«Там, где это возможно, энергетики перезапитают на резерв объекты критической инфраструктуры и дома. Ориентировочное время восстановления света — в течение нескольких часов», — сообщили энергетики.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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