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Аварійне відключення: без світла і води залишилися кілька районів Одеси

Аварійне відключення: без світла і води залишилися кілька районів Одеси

Через аварію на підстанції тимчасово без світла і води залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів міста Одеси, а також частково Одеський район області. Тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє ДТЕК “Одеські електромережі” та “Інфоксводоканал”.

Аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій НЕК Укренерго сталося 29 березня о 12:23. Через знеструмлення сталося відключення насосних станцій, тому вода теж зникла.

“Через значну потужність обладнання та технічні особливості, використання генераторів на цих об’єктах неможливе”, – зазначили в “Інфоксводоканалі”.

Тривають ремонтні роботи.

“Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв об’єкти критичної інфраструктури та будинки. Орієнтовний час відновлення світла – протягом кількох годин”, – повідомили енергетики.

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