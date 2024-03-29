Аварійне відключення: без світла і води залишилися кілька районів Одеси

Через аварію на підстанції тимчасово без світла і води залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів міста Одеси, а також частково Одеський район області. Тривають ремонтні роботи.
Про це повідомляє ДТЕК “Одеські електромережі” та “Інфоксводоканал”.
Аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій НЕК Укренерго сталося 29 березня о 12:23. Через знеструмлення сталося відключення насосних станцій, тому вода теж зникла.
“Через значну потужність обладнання та технічні особливості, використання генераторів на цих об’єктах неможливе”, – зазначили в “Інфоксводоканалі”.
Тривають ремонтні роботи.
“Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв об’єкти критичної інфраструктури та будинки. Орієнтовний час відновлення світла – протягом кількох годин”, – повідомили енергетики.