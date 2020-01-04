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Новости Одессы и Одесской области

Аварія з танкером «DELFI»: розслідування аварійної морської події завершено

Аварія з танкером «DELFI»: розслідування аварійної морської події завершено

Державна служба морського та річкового транспорту України завершила розслідування аварії танкера-бункерувальника Delfi.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби морського та річкового транспорту України.

Як зазначається, інцидент стався внаслідок ряду порушень, які допустили посадові особи та відомства. Серед них екіпаж, капітан і власник танкера Delfi (британська компанія Mister Drake PC), Асоціація морських портів України, Державна прикордонна служба, Держекослужба і капітани портів.

Зокрема, судновласник і екіпаж танкера допустили такі порушення: відсутність системи управління безпекою, передбаченої міжнародними стандартами, аварійний стан судна, наявність на судні трьох членів екіпажу, тоді як обов’язковим мінімумом є п’ять чоловік. Крім того, капітан танкера під тиском судновласника категорично відмовлявся від будь-якої допомоги (зокрема, з боку порту Південний) до того, як був змушений подати сигнал лиха MAYDAY.

Фото: Думская

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