Аварія з танкером «DELFI»: розслідування аварійної морської події завершено

Про це повідомляє пресслужба Державної служби морського та річкового транспорту України.

Як зазначається, інцидент стався внаслідок ряду порушень, які допустили посадові особи та відомства. Серед них екіпаж, капітан і власник танкера Delfi (британська компанія Mister Drake PC), Асоціація морських портів України, Державна прикордонна служба, Держекослужба і капітани портів.

Зокрема, судновласник і екіпаж танкера допустили такі порушення: відсутність системи управління безпекою, передбаченої міжнародними стандартами, аварійний стан судна, наявність на судні трьох членів екіпажу, тоді як обов’язковим мінімумом є п’ять чоловік. Крім того, капітан танкера під тиском судновласника категорично відмовлявся від будь-якої допомоги (зокрема, з боку порту Південний) до того, як був змушений подати сигнал лиха MAYDAY.

Фото: Думская

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