Авария под Одессой: четыре человека в больнице

ДТП случилось на окружной дороге.
Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и фура DAF. Грузовик направлялся от Клеверного моста в сторону села Усатово.
Как сообщается на сайте Нацполиции области, водитель длинномера выехал на встречную полосу, поскольку не справился с управлением. В результате, он столкнулся с микроавтобусом, водитель бусика вылетел через лобовое стекло, а фуру развернуло.
Водителя и двоих пассажиров микроавтобуса отправили в больницу – у них травмы ног. Водитель фуры также госпитализирован.
Фото: Нацполиция области
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