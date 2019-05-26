Авария под Одессой: четыре человека в больнице

ДТП случилось на окружной дороге.

Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и фура DAF. Грузовик направлялся от Клеверного моста в сторону села Усатово.

Как сообщается на сайте Нацполиции области, водитель длинномера выехал на встречную полосу, поскольку не справился с управлением. В результате, он столкнулся с микроавтобусом, водитель бусика вылетел через лобовое стекло, а фуру развернуло.

Водителя и двоих пассажиров микроавтобуса отправили в больницу – у них травмы ног. Водитель фуры также госпитализирован.

Фото: Нацполиция области