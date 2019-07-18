Авария на трассе Одесса-Рени: погибли четыре человека, в том числе ребенок

Лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло сегодня утром на трассе Одесса-Рени.

Как сообщает интернет-издание «Бессарабия INFORM», в ДТП погибло четыре человека.

Грузовика MAN двигался со сторону от Одессы, а автомобиль Volkswagen ехал ему навстречу.

На перекрестке на село Старокозачье водитель грузовика начал левый поворот в сторону Белгород-Днестровского и не пропустил Volkswagen, который двигался на большой скорости ему навстречу.

В результате столкновения легковой автомобиль превратился в груду металла, а все четыре человека, которые находились в салоне, погибли на месте. По предварительным данным, на заднем сиденье автомобиля был ребенок.

Водитель грузовика в аварии не пострадал.