Авария на трассе Одесса-Киев: водителя авто вырезали спасатели

ДТП произошло в Любашевском районе, на 304-м километре автодороги, соединяющей Одессу и Киев.
Там иномарка, выехав на крайнюю правую полосу, двигалась на большой скорости. В итоге 27-летний водитель легковой машины не заметил припаркованную на обочине фуру и с разгону в нее врезался.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
Автомобиль оказался чуть ли не под самой задней частью грузовика. Чтобы достать водителя, спасателям пришлось гидравлическим инструментом вырезать его из покореженной машины.
Автомобилист скончался на месте.
Фото: ГСЧС в Одесской области