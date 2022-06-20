Авария на подстанции в Одессе: когда возобновят электроснабжение?

По состоянию на вечер понедельника, 20 июня, в Одессе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения на улице Химической и близлежащих улицах. Эти улицы остались без света из-за аварии на электроподстанции.

Как сообщают в компании «ДТЭК Одесские электросети», свет в дома пострадавших от аварии одесситов вернут ориентировочно в 21:00.

Напомним, утром понедельника, 20 июня, в Одессе произошла авария на высоковольтной подстанции в одном из районов города. Ее причиной стало возгорание силового кабеля, приведшее к пожару.

По данным энергетиков, без света остались 16,8 тысяч одесситов.