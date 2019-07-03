Авария на Хаджибеевском мосту: грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

Грузовик КАМАЗ в ночь на среду столкнулся с рейсовым автобусом Neoplan на трассе Киев-Одесса. Около 50 пассажиров автобуса эвакуировали, никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.
КаМАЗ не учел дорожных обстоятельств и не придерживался безопасного бокового интервала, отметили в полиции. Автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком.
Патрульные вместе с водителем разбили лобовое стекло автобуса и начали эвакуацию людей.
Патрульні допомогли евакуювати людей з автобусу після ДТП
Патрульні допомогли евакуювати людей з автобусу після ДТПУ вівторок, 2 липня, о 23:20 годині патрульні отримали виклик: "ДТП без травмованих, яке трапилось на Хаджибеєвському мосту автодороги Київ-Одеса." На місці виклику поліцейські з'ясували, що під час руху в напрямку Одеси водій вантажного автомобілю КАМАЗ не врахував дорожніх обставин, не дотримався безпечного бокового інтервалу та скоїв зіткнення з рейсовим автобусом Neoplan. Автобус затиснуло між металевим відбійником та вантажівкою. Патрульні спільно з водієм прийняли рішення та, розбивши лобове скло автобусу, почали евакуацію людей. В цей час за пасажирами прибув інший автобус для продовження міжнародного рейсу. У зв'язку із ускладененням руху на мосту, патрульні поліцейські здійснювали регулювання руху транспорту. Вантажівку було евакуйовано вночі, автобус досі залишається на місці пригоди в очікуванні техніки для евакуації.По факту пригоди було складено адмістративні матеріали за ст 124 КУпАП.Внаслідок зіткнення постраждалих людей немає.Інспектори продовжують регулювання транспортних потоків на мосту.Водії, будьте уважні та обережні під час руху! Дотримуйтесь безпечної швидкості руху та дистанції!#Порядок_Це_Ти #патрульнаполіція #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіціяукраїни #служитизахищати #police #patrolpolice #patrolpoliceua #od_patrolpolice
Опубліковано Патрульна поліція Одеської області Середа, 3 липня 2019 р.
В это время за пассажирами прибыл другой автобус для продолжения международного рейса “Минск-Одесса”.
Из-за аварии движение на Хаджибеевском мосту затруднено, патрульные полицейские регулируют движения транспорта.
Грузовик эвакуировали ночью, автобус до сих пор остается на месте происшествия.
Фото и видео: пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области
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