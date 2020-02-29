Аукціон тривав 2,5 години: конфіскований трактор Одеська митниця продала за 100 тис грн

Про це повідомила пресслужба Нової митниці у Facebook.

– За перебігом аукціону міг спостерігати будь-хто у світі: він проходив прозоро і відкрито. Ціна, яку готові були заплатити за трактор, зросла майже в 3 рази – з 34 тис. грн до 100 тис. грн. За лот змагалися 14 покупців, у той час як на торгах ProZorro.Продажі бере участь в середньому 2-3 учасники. Аукціон тривав 2,5 години, – повідомили у пресслужбі.

Наразі триває кваліфікація переможця: перевіряють надані учасником документи, а майно готують до передачі переможцю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Одеська митниця на аукціоні продасть конфіскат.

Фото: ProZorro.Продажі

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