Трактор та секонд-хенд: Одеська митниця на аукціоні продасть конфіскат

28 лютого Одеська митниця Держмитслужби продасть конфіскований раніше товар на аукціонах ProZorro.

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці у Facebook.

– 28 лютого Одеська митниця Держмитслужби продасть на аукціонах ProZorro.Продажі 9 тонн одягу секонд-хенд та трактор для сільськогосподарських робіт, – йдеться у повідомленні.

На Новій митниці розповіли про деталі по лоту секонд-хенду. Його стартова ціна становить 97 тис. грн. Лот завважки 9 тонн. У пакунках знаходяться одяг, взуття, вироби з гумових матеріалів та спортивні бандажі.

Також митниця на аукціоні продасть трактор YTO-ME354. Стартова ціна цього лоту становить 34 тис. грн. Марка – SL3100ABT-2. Як зазначається, стан трактора – задовільний. Двигун не потребує ремонту. Трактор підійде для робіт як на рисовому полі, так і на сухих сільськогосподарських полях.

Заявки приймаються по обидвох лотах до 27 лютого.

Насамкінець на митниці анонсували розпродаж iPhone:

– Ну, і тепер чекаємо на продаж iPhone’ів (ага, тих самих)!

Фото: ProZorro.Продажі

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