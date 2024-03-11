Новости Одессы и Одесской области

Атака этой ночью отличалась от предыдущих: Кипер предупредил об опасности

Атака этой ночью отличалась от предыдущих: Кипер предупредил об опасности

В ночь на 11 марта оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотными дронами. Силы обороны Юга сообщили о сбитии аж 10 российских дронов.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер во время телемарафона заявил, что ночной обстрел Одессы не был похож на предыдущие. Он также обратился к жителям города с важным призывом.

По словам Кипера, оккупанты изменили тактику. Обычно они запускали дроны с юга поздно вечером, около 23:00. На этот раз атака произошла после полуночи, а тревога длилась полтора часа.

Кипер подчеркнул, что нельзя игнорировать сигналы тревоги. Дроны маневрируют между домами, и, как показал предыдущий опыт, «Шахеды» могут залетать в квартиры.

В результате атаки есть попадания в инфраструктуру и повреждения частных домов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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