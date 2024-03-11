Атака этой ночью отличалась от предыдущих: Кипер предупредил об опасности

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер во время телемарафона заявил, что ночной обстрел Одессы не был похож на предыдущие. Он также обратился к жителям города с важным призывом.

По словам Кипера, оккупанты изменили тактику. Обычно они запускали дроны с юга поздно вечером, около 23:00. На этот раз атака произошла после полуночи, а тревога длилась полтора часа.

Кипер подчеркнул, что нельзя игнорировать сигналы тревоги. Дроны маневрируют между домами, и, как показал предыдущий опыт, «Шахеды» могут залетать в квартиры.

В результате атаки есть попадания в инфраструктуру и повреждения частных домов.