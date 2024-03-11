Атака цієї ночі відрізнялася від попередніх: Кіпер попередив про небезпеку

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер під час телемарафону заявив, що нічний обстріл Одеси не був схожий на попередні. Він також звернувся до жителів міста з важливим закликом.

За словами Кіпера, окупанти змінили тактику. Зазвичай вони запускали дрони з півдня пізно ввечері, близько 23:00. Цього разу атака сталася після опівночі, а тривога тривала півтори години.

Кіпер наголосив, що не можна ігнорувати сигнали тривоги. Дрони маневрують між будинками, і, як показав попередній досвід, «Шахеди» можуть залітати у квартири.

Внаслідок атаки є влучання в інфраструктуру та пошкодження приватних будинків.