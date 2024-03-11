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Атака цієї ночі відрізнялася від попередніх: Кіпер попередив про небезпеку

Атака цієї ночі відрізнялася від попередніх: Кіпер попередив про небезпеку

У ніч на 11 березня окупанти вкотре атакували Одещину ударними безпілотними дронами. Сили оборони Півдня повідомили про збиття аж 10 російських дронів.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер під час телемарафону заявив, що нічний обстріл Одеси не був схожий на попередні. Він також звернувся до жителів міста з важливим закликом.

За словами Кіпера, окупанти змінили тактику. Зазвичай вони запускали дрони з півдня пізно ввечері, близько 23:00. Цього разу атака сталася після опівночі, а тривога тривала півтори години.

Кіпер наголосив, що не можна ігнорувати сигнали тривоги. Дрони маневрують між будинками, і, як показав попередній досвід, «Шахеди» можуть залітати у квартири.

Внаслідок атаки є влучання в інфраструктуру та пошкодження приватних будинків.

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