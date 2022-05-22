Артисты Одесской оперы поддерживают ВСУ: дают концерты в воинских частях  

Об этом сообщается на странице Одесской оперы в facebook.

Так, 21 мая в одной из воинских частей Одесского региона, состоялся концерт украинской музыки с участием артистов оркестра и солистов оперы.

Свой талант и творчество военнослужащим дарили звездные солисты оперы – Марина Наймитенко, Павел Смирнов и Василий Добровольский под руководством заслуженного артиста Украины – дирижера Игоря Чернецкого.

“Музыка против войны. В бурные времена украинской истории музыка была неотъемлемой частью поднятия боевого духа и закалки борцов за свободу и независимость. Искренне благодарим всех причастных за возможность приобщаться к борьбе с тем оружием, которым Театр владеет лучше всего — искусством. Верим в Победу и приближаем ее!” — сказано в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что Одесская национальная опера присоединяется к инициативе Всемирного клуба одесситов по сбору благотворительных взносов для поддержки Вооруженных сил Украины.

Фото со страницы Одесской оперы в facebook