Одесская опера и Всемирный клуб одесситов приглашают на благотворительный концерт

Сегодня, 9 апреля 2022 года, во Всемирном клубе одесситов состоится благотворительный концерт «С любовью к Украине».
Об этом сообщает пресс-служба Одесского национального академического театра оперы и балета.
Одесская национальная опера присоединяется к инициативе Всемирного клуба одесситов по сбору благотворительных взносов для поддержки Вооруженных сил Украины.
Сегодня, 9 апреля, во Всемирном клубе одесситов состоится концерт солистов Одесской оперы. В благотворительном вечере примут участие звезды Одесского оперного театра: заслуженные артисты Украины Елена Стародубцева, Владислав Горай, Олег Злакоман; лауреаты международных конкурсов Василий Добровольский, Марина Наймитенко, Богдан Панченко, Александр Прокопович, Павел Смирнов, Юлия Терещук.
Концертмейстер – лауреат международных конкурсов, ведущий концертмейстер театра Игорь Парада.
Девиз концерта: «Искусство вдохновляет жизнь, искусство — наше оружие!»
Благотворительный вечер начнется в 17:00 по адресу ул. Маразлиевская, 7.
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