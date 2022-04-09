Одесская опера и Всемирный клуб одесситов приглашают на благотворительный концерт

Защита для защитников: от теплых стелек до бронежилетов Одесский благотворительный фонд «ЛюдиИкс» объявил срочный сбор средств на бронежилеты для украинских бойцов. «Броники» планируют не закупать, а изготавливать местными силами. Задача амбициозная: первая партия – 50 комплектов, дальше – больше.

Однако эксперты уже неоднократно предупреждали о бесполезности плохо сделанной кустарной брони. Так стоит ли вложить свои «пару копеек» в это начинание? Разбираются ли эти одесситы в деле, которое затеяли? И насколько вообще актуальна сейчас инициатива такого рода? Все эти вопросы задала волонтерам «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Кому помогает фонд «ЛюдиИкс»? Фонд «ЛюдиИкс» существует в Одессе с 2018 года, хотя волонтерской деятельностью эти люди занимались еще с 2015-го. В 2018-м появился постоянный коллектив и свое название, в 2021-м оформили юридический статус благотворительной организации. Кому и как помогают? Точечно: пожилым одиноким людям, малообеспеченным и многодетным семьям, матерям-одиночкам, всем нуждающимся, особенно «по области», куда редко добираются крупные благотворители. Но с началом войны появились и другие заботы. ПОДРОБНЕЕ

Одесситы собирают средства на бронежилеты для защитников Украины Одесская благотворительная организация «ЛюдиИкс», которая во время войны занимается закупками бронежилетов и прочего обмундирования для украинских бойцов, объявляет о срочном сборе средств на амуницию для наших защитников. ПОДРОБНЕЕ