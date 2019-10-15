fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Архиепископ Афин и всей Эллады наградил одесского застройщика Пантелеймона Бумбураса за меценатство

Архиепископ Афин и всей Эллады наградил одесского застройщика Пантелеймона Бумбураса за меценатство

Блаженнейший Архиепископ Афин и Всей Эллады Иероним II вручил владельцу строительной компании «Гефест», меценату Пантелеймону Бумбурасу самую высокую церковную награду благодетеля  – Крест Афинской Архиепископии. Примечательно, что за всю историю греческие меценаты получили не более 10 подобных наград от церкви.

Торжественное вручение состоялось в ходе официального открытия Центра Молодёжного и музыкального образования Святой Архиепископии «Святой Пантелеймон» в Афинах, строительство которого финансировал меценат. Именно в его честь инициаторы и назвали новый молодежный Центр.

Данной наградой был отмечен особый вклад Пантелеймона Бумбураса и его семьи в развитие духовных ценностей, преданность идеалам добра, а также помощь в развитии Архиепископии.

Мэр Афин Костас Бакояннис отметил важность открытия Центра такого уровня для города и страны в целом.

В свою очередь, Архиепископ Иероним II поблагодарил мецената за его посильный вклад в развитие духовности, культуры и образования Греции.

«В церковной сфере лучшая инвестиция – это инвестиции в наших детей. Большая проблема эпохи – это разочарование, и побороть его очень сложно. Поэтому лучше заранее инвестировать в семейные ценности, церковь. Бог образом, известным лишь ему, посылает нам тех людей, которые открывают двери. Именно господин Бумбурас открыл дверь этого начинания и сотворил маленькое чудо. Большое спасибо человеку, который взял на себя это благое дело и его семье, которые восприняли это предложение с любовью», – отметил Архиепископ Афин и Всей Эллады Иероним II, выступая на церемонии награждения.

Открытие Центра Молодёжного и музыкального образования Святой Архиепископии «Святой Пантелеймон» в Афинах
Открытие Центра Молодёжного и музыкального образования Святой Архиепископии «Святой Пантелеймон» в Афинах
Открытие Центра Молодёжного и музыкального образования Святой Архиепископии «Святой Пантелеймон» в Афинах
Открытие Центра Молодёжного и музыкального образования Святой Архиепископии «Святой Пантелеймон» в Афинах
Открытие Центра Молодёжного и музыкального образования Святой Архиепископии «Святой Пантелеймон» в Афинах
Открытие Центра Молодёжного и музыкального образования Святой Архиепископии «Святой Пантелеймон» в Афинах
Открытие Центра Молодёжного и музыкального образования Святой Архиепископии «Святой Пантелеймон» в Афинах
Открытие Центра Молодёжного и музыкального образования Святой Архиепископии «Святой Пантелеймон» в Афинах

«Для меня большая честь получить столь высокую награду. Я рад, что имею возможность способствовать развитию духовного и культурного потенциала подрастающих поколений. Долг каждого бизнесмена – быть полезным своей стране, своему народу. Так получилось, что я живу на две страны одновременно – в Греции и Украине. И оба государства – мой дом. Очень надеюсь, что я и моя семья реализуем ещё много социально значимых проектов», – отметил Пантелеймон Бумбурас.

Напомним, что владелец «Гефеста» Пантелеймон Бумбурас является одним из самых крупных меценатов в Украине. Среди  его основных проектов – строительство Греческого парка в Одессе, финансирование участия в образовательной программе «Молодые лидеры» в Школе им. Кеннеди при Гарвардском университете, масштабная гуманитарная помощь украинской армии, создание и финансирование кафедр новогреческого языка в ряде украинских вузов и т.д.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Мир или зрада: против чего выступают противники «формулы Штайнмайера»
    Мир или зрада: против чего выступают противники «формулы Штайнмайера»

    В Одессе, как и в других городах Украины, граждане выходили на акции протеста против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Перезагрузка одесской власти: что происходит на политической арене региона?
    Перезагрузка одесской власти: что происходит на политической арене региона?

    Президент Владимир Зеленский начал свою деятельность на главном посту в государстве с обновления правящих кругов: распустил Верховную Раду, назначил новых руководителей силовых структур, а теперь принялся и за местную власть. Первым, по инициативе Президента, покинул свой пост бывший мэр Киева Виталий Кличко. Сейчас ходят слухи о том, что очередным претендентом «на вылет» стал одесский городской голова Геннадий Труханов. Кроме того, вся Одесская область по-прежнему остается «обезглавленной». Ключевые посты, в том числе губернаторское кресло, все еще остаются вакантными.
    Будут ли досрочные выборы в нашем городе, когда назначат губернатора и что об этом говорят эксперты?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Труханов против всех: кто будет мэром Одессы?
    Труханов против всех: кто будет мэром Одессы?

    Одной из главных интриг одесской политической жизни остается будущая борьба за пост мэра города. Причем вопросов здесь сразу два: когда собственно пройдут выборы и кто составит конкуренцию действующему городскому голове Геннадию Труханову?
    Эксперты-политологи, журналисты, да и сами возможные кандидаты строят версии и подкидывают хвороста в костер слухов и домыслов.
    «Одесская жизнь» решила проанализировать возможные сценарии развития политической обстановки в нашем городе. Что известно на данный момент и чем это может обернуться?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Середній вік – 39 років: український уряд є наймолодшим у Європі
    Середній вік – 39 років: український уряд є наймолодшим у Європі

    Середній вік українського уряду майже на 14 років менше, ніж у німецьких колег.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Медовий Спас 14 серпня: як відзначити та чого не можна робити в цей день
    Медовий Спас 14 серпня: як відзначити та чого не можна робити в цей день

    14 серпня українці відзначають велике церковне свято – Медовий Спас, Маковія або ж Маковий спас.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить