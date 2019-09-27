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Новости Одессы и Одесской области

Арбузы-сердечки: в Одесской области выращивают ягоду необычной формы

Арбузы-сердечки: в Одесской области выращивают ягоду необычной формы

Фермерское хозяйство “Дунайский аграрий” в Измаильском районе выращивает не только арбузы-кубы, но и в форме сердца.

«Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить! Пасмурным, ветреным сентябрьским днём закончили уборку арбуза! Есть у органики начало, но нет у органики конца», – написано на странице предприятия в Facebook.

Арбузы в форме сердца вызывают интерес у пользователей сети – они спрашивают, как их можно приобрести.

Напомним, ранее «Одесская жизнь писала», что «Дунайский аграрий» выращивает арбузы в форме куба. Каждую ягоду помещают в пластиковый или стеклянный ящик, потом она созревает в форме куба. Затем каждый арбуз упаковывают отдельно.

Несмотря на то, что арбузы непривычной формы будут стоить значительно дороже обычных, торговые сети и рестораны уже заинтересованы в подобной новинке. «Дунайский аграрий» также намерен изучить спрос на такую продукцию на европейском рынке.

Идея выращивать арбузы такой формы пришла из Японии – там их выращивают уже 30 лет только на одном острове и только 800 штук в сезон.

Ранее мы также писали, как правильно выбрать арбуз.

Фото: “Дунайский аграрий” в Faceboook

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