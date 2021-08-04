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Антон Геращенко больше не замглавы МВД, – нардеп

Антон Геращенко больше не замглавы МВД, – нардеп

Кабинет министров Украины освободил Антона Геращенко от должности заместителя главы Министерства внутренних дел.

Такое решение было принято сегодня, 4 августа, на заседании правительства, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Правительство освободило Геращенко с должности заместителя Министра внутренних дел Украины», – написал нардеп в своем Телеграм-канале.

Отметим, что Геращенко занимал должность замминистра внутренних дел с сентября 2019 года. Во времена каденции Петра Порошенко он был советником главы МВД, а потом нардепом от партии «Народный фронт».

Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Ранее СМИ сообщали, что новый министр внутренних дел Денис Монастырский ведет с собой в МВД трех заместителей: Богдана Драпьятого, Игоря Бондаренко и Мэри Акопян.

Сам Геращенко, говоря о своей карьере, пояснил, что согласно законодательству уйдет в отставку, но продолжит ли он работать в структуре МВД будет зависеть от решения министра внутренних дел.

Читайте также: Арсен Аваков подал в отставку: какова его дальнейшая участь – мнение экспертов.

Фото с Facebook-страницы Антона Геращенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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