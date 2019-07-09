Антикоррупционная прокуратура готовится обжаловать оправдательный приговор мэру

Об этом пресс-служба Специализированной прокуратуры сообщила на официальной странице в Facebook.

В Антикоррупционной прокуратуре напомнили, что сегодня в Малиновском районном суде Одессы объявлен оправдательный приговор городскому голове и другим обвиняемым в завладении средствами горбюджета при покупке здания бывшего завода «Краян». Суд не нашел доказательств вины и признал подсудимых невиновными.

Прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением и считают, что собранные материалы в полном объёме доказывают вину этих должностных лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

Поэтому после ознакомления с полным текстом приговора прокуроры САП будут подавать апелляционную жалоба на принятое решение суда.



Фото САП