Антикоррупционная прокуратура готовится обжаловать оправдательный приговор мэру

Об этом пресс-служба Специализированной прокуратуры сообщила на официальной странице в Facebook.
В Антикоррупционной прокуратуре напомнили, что сегодня в Малиновском районном суде Одессы объявлен оправдательный приговор городскому голове и другим обвиняемым в завладении средствами горбюджета при покупке здания бывшего завода «Краян». Суд не нашел доказательств вины и признал подсудимых невиновными.
Прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением и считают, что собранные материалы в полном объёме доказывают вину этих должностных лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.
Поэтому после ознакомления с полным текстом приговора прокуроры САП будут подавать апелляционную жалоба на принятое решение суда.
1 комментарий
Фото САП
Всё становится на свои места. Тех, кто должен бороться с коррупцией (сотрудники САП и НАБУ), за взятку выполняют чьи-то заказы (это же очевидно), посадить на тот же срок, что они требовали для Труханова Г.Л. Таков должен быть финал этого ШОУ. Я надеюсь – так оно и будет.