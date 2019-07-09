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Новости Одессы и Одесской области

Антикоррупционная прокуратура готовится обжаловать оправдательный приговор мэру

Антикоррупционная прокуратура готовится обжаловать оправдательный приговор мэру

Об этом пресс-служба Специализированной прокуратуры сообщила на официальной странице в Facebook.

В Антикоррупционной прокуратуре напомнили, что сегодня в Малиновском районном суде Одессы объявлен оправдательный приговор городскому голове и другим обвиняемым в завладении средствами горбюджета при покупке здания бывшего завода «Краян». Суд не нашел доказательств вины и признал подсудимых невиновными.

Прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением и считают, что собранные материалы в полном объёме доказывают вину этих должностных лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

Поэтому после ознакомления с полным текстом приговора прокуроры САП будут подавать апелляционную жалоба на принятое решение суда.


Фото САП

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Редакция
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илья
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илья

Всё становится на свои места. Тех, кто должен бороться с коррупцией (сотрудники САП и НАБУ), за взятку выполняют чьи-то заказы (это же очевидно), посадить на тот же срок, что они требовали для Труханова Г.Л. Таков должен быть финал этого ШОУ. Я надеюсь – так оно и будет.

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56 минут назад

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