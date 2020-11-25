Антициклон “Валентин”: как изменится погода в Украине

В среду, 25 ноября, Украина попадет под воздействие антициклона “Валентин”.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Антициклон, сообщает она, разгонит осадки с большинства территории Украины, но не до конца.
Уже сегодня восточные и северные области заденет атмосферным фронтом. Будет дождь, а при низкой температуре – с мокрым снегом. Ветер будет западным, умеренным.
Температура воздуха в среду будет колебаться в пределах +4+8 градусов. Холоднее сегодня на Востоке и северо-востоке – от +1 до +4 градусов.
Читайте также: Погода зимой: какие сюрпризы готовит природа украинцам?