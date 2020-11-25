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Антициклон “Валентин”: как изменится погода в Украине

Антициклон “Валентин”: как изменится погода в Украине

В среду, 25 ноября, Украина попадет под воздействие антициклона “Валентин”.

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Об этом заявила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Антициклон, сообщает она, разгонит осадки с большинства территории Украины, но не до конца.

Уже сегодня восточные и северные области заденет атмосферным фронтом. Будет дождь, а при низкой температуре – с мокрым снегом. Ветер будет западным, умеренным.

Температура воздуха в среду будет колебаться в пределах +4+8 градусов. Холоднее сегодня на Востоке и северо-востоке – от +1 до +4 градусов.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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