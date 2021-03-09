Английский язык должен стать вторым обязательным в Украине – глава СНБО

Английский должен стать вторым языком в Украине. А знание английского является залогом украинской независимости.
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Об этом на форуме “Украина 30” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
“К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации”, – заявил Данилов.
“Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать”, – добавил Данилов.
На этом же форуме президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинских школах могут ввести занятия по медиаграмотности.