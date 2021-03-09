Зеленский хочет научить школьников фактчекингу

В Украине могут ввести уроки медиаграмотности рамках школьной программы. Таким образом власти хотят повысить критическое мышление у детей.

Об этом во время форума “Украина 30” заявил президент Владимир Зеленский.

“Каждый раз, когда мы включаем телефон, компьютер, планшет или телевизор мы должны включать мышление, критическое мышление. Отличать правду от фейков. Правду от лжи. Обходить стороной информационные свалки. Читать далее чем заголовок. Сомневаться, это очень важно. Искать первоисточник”, – заявил Зеленский.

“Уроки медиаграмотности должны появиться в нашей школьной программе. А также тех, кто уже давно завершил школы – это наши родители, дедушки и бабушки, мы должны научить, что такое информационная гигиена”, – отметил Зеленский.

Читайте также: Каких специалистов не хватает одесским школам?