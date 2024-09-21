Анекдот дня: зачем покупать пирожки на пляже в Одессе

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Одесса. Привоз.
— Мадам, купите живых раков!
— Ой, деточка, живых в кипяток бросать жалко…
— А вы глаза закройте, когда варить будете.
— Шо, каждому?
Табличка на скамейке в одесском парке им. Шевченко:
«Осторожно! Окрашено! Если не липнет к рукам, то это ещё таки не значит, что не прилипнет к брюкам…».
Одесса. Пляж Ланжерон.
— Граждане, идите до меня, купите пирожки! Шобы я не переживала, шо вы таки тут голодные!
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