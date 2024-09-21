Анекдот дня: зачем покупать пирожки на пляже в Одессе

Одесса. Привоз.

— Мадам, купите живых раков!

— Ой, деточка, живых в кипяток бросать жалко…

— А вы глаза закройте, когда варить будете.

— Шо, каждому?

Табличка на скамейке в одесском парке им. Шевченко:

«Осторожно! Окрашено! Если не липнет к рукам, то это ещё таки не значит, что не прилипнет к брюкам…».

Одесса. Пляж Ланжерон.

— Граждане, идите до меня, купите пирожки! Шобы я не переживала, шо вы таки тут голодные!

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