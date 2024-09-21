Анекдот дня: навіщо купувати пиріжки на пляжі в Одесі

Одеса. Привоз.

— Мадам, купіть живих раків!

— Ой, дитинко, живих у окріп кидати шкода…

— А ви очі заплющте, коли варити будете…

— Шо, кожному?

Табличка на лавці в одеському парку ім. Шевченка. Шевченка:

«Обережно! Пофарбовано! Якщо не липне до рук, то це ще таки не означає, що не прилипне до штанів…».

Одеса. Пляж Ланжерон.

— Громадяни, ідіть до мене, купіть пиріжки! Щоб я не переживала, шо ви таки тут голодні!

У нас є й інші анекдоти: