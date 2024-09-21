Анекдот дня: навіщо купувати пиріжки на пляжі в Одесі

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
Одеса. Привоз.
— Мадам, купіть живих раків!
— Ой, дитинко, живих у окріп кидати шкода…
— А ви очі заплющте, коли варити будете…
— Шо, кожному?
Табличка на лавці в одеському парку ім. Шевченка. Шевченка:
«Обережно! Пофарбовано! Якщо не липне до рук, то це ще таки не означає, що не прилипне до штанів…».
Одеса. Пляж Ланжерон.
— Громадяни, ідіть до мене, купіть пиріжки! Щоб я не переживала, шо ви таки тут голодні!
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