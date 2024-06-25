Анекдот дня: за что Яша получил наивысший балл на экзамене по философии

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Циля, ты слышала, что Сара и Яша решили пожениться?
— Да ну?! А ведь какая у них была любовь!..
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Фима, Яша и Додик подрядились перенести мебель. Когда Фима и Яша с трудом тащили вверх по лестничному пролёту дубовый гардероб, Фима заметил, что Додик куда-то исчез.
— А где Додик? Почему он не помогает?
— Он помогает, — ответил Яша. — Он внутри, вешает на место крючки.
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В Одесском университете на экзамене по философии профессор задаёт студентам лишь один вопрос:
— Почему?
Высший балл получил студент Яша. Он ответил:
— А почему бы и нет?
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