Анекдот дня: за что Яша получил наивысший балл на экзамене по философии

— Циля, ты слышала, что Сара и Яша решили пожениться?

— Да ну?! А ведь какая у них была любовь!..

*****

Фима, Яша и Додик подрядились перенести мебель. Когда Фима и Яша с трудом тащили вверх по лестничному пролёту дубовый гардероб, Фима заметил, что Додик куда-то исчез.

— А где Додик? Почему он не помогает?

— Он помогает, — ответил Яша. — Он внутри, вешает на место крючки.

*****

В Одесском университете на экзамене по философии профессор задаёт студентам лишь один вопрос:

— Почему?

Высший балл получил студент Яша. Он ответил:

— А почему бы и нет?

У нас есть и другие анекдоты: