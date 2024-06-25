Анекдот дня: за що Яша отримав найвищий бал на іспиті з філософії

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Цилю, ти чула, що Сара і Яша вирішили одружитися?
— Та ну?! Але ж яке у них було кохання!..
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Фіма, Яша і Додік підрядилися перенести меблі. Коли Фіма і Яша насилу тягли вгору по сходовому прольоту дубовий гардероб, Фіма помітив, що Додік кудись зник.
— А де Додік? Чому він не допомагає?
— Він допомагає, — відповів Яша. — Він усередині, вішає на місце гачки.
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В Одеському університеті на іспиті з філософії професор ставить студентам лише одне запитання:
— Чому?
Вищий бал отримав студент Яша. Він відповів:
— А чому б і ні?
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