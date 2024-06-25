Анекдот дня: за що Яша отримав найвищий бал на іспиті з філософії

— Цилю, ти чула, що Сара і Яша вирішили одружитися?

— Та ну?! Але ж яке у них було кохання!..

*****

Фіма, Яша і Додік підрядилися перенести меблі. Коли Фіма і Яша насилу тягли вгору по сходовому прольоту дубовий гардероб, Фіма помітив, що Додік кудись зник.

— А де Додік? Чому він не допомагає?

— Він допомагає, — відповів Яша. — Він усередині, вішає на місце гачки.

*****

В Одеському університеті на іспиті з філософії професор ставить студентам лише одне запитання:

— Чому?

Вищий бал отримав студент Яша. Він відповів:

— А чому б і ні?

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