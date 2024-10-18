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Анекдот дня: почему в парке Шевченко понизили штрафы

Анекдот дня: почему в парке Шевченко понизили штрафы

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

ОДЕССКИЕ ХРОНИКИ
Когда в Одессе появились первые автомобили, они вызывали сущую панику.
И было издано распоряжение: «От автомобиля лошади шарахаются. Посему автомобиль в город не пускать, пока лошади к нему не привыкнут».

Сыщики из столицы посылают факсом в Одесское УБОП фотографии опасного преступника: две в профиль и одну анфас.
Через неделю из Одессы приходит телеграмма: «Тех двоих, слева и справа, арестовали, осталось поймать среднего».

Одессит Рабинович заметил в парке Шевченко объявление: «Не топчите на газоне траву, за нарушение штраф — 200 гривен!», сильно удивился и обратился к полицейском:
— А почему изменили размер штрафа? Раньше за это же нарушение полагался штраф 500 гривен?
— Пришлось снизить, — ответил полицейский. — За 500 гривен никто траву топтать не хотел.

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