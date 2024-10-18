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Анекдот дня: чому в парку Шевченка знизили штрафи

Анекдот дня: чому в парку Шевченка знизили штрафи

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки – ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!

ОДЕСЬКІ ХРОНІКИ
Коли в Одесі з’явилися перші автомобілі, вони викликали паніку.
І було видано розпорядження: «Від автомобіля коні сахаються. Тому автомобіль у місто не пускати, доки коні до нього не звикнуть».

Сищики зі столиці надсилають факсом до Одеського УБОЗу фотографії небезпечного злочинця: дві у профіль та одну анфас.
За тиждень із Одеси приходить телеграма: «Тих двох, ліворуч і праворуч, заарештували, залишилося зловити середнього».

Одесит Рабинович зауважив у парку Шевченка оголошення: «Не топчіть на газоні траву, за порушення штраф — 200 гривень!», дуже здивувався і звернувся до поліцейського:
— А чому змінили розмір штрафу? Раніше за це ж порушення мав штраф 500 гривень?
— Довелося знизити, — відповів поліцейський. — За 500 гривень ніхто траву топтати не хотів.

У нас є й інші анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ
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