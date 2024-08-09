Анекдот дня: что советует беречь с ранних лет объявление в одесском подъезде

Одесса, Привоз:

— Мадам, сколько стоит ваша курица?

— Сто пятьдесят гривен.

— А так, шоб я не думал за вас плохо?

*****

Одесса. Кондукторша:

— Кто еще не позолотил ручку кондуктору? Ну шо, зайчики мои, оплачиваем проезд. У кого нема мелочи, шарит по карманам у соседей!!

*****

В одесском подъезде висит объявление: «Берегите с ранних лет совесть, воду, газ и свет!».

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