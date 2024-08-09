Анекдот дня: что советует беречь с ранних лет объявление в одесском подъезде

Доброе утро, читатели! Новый день пришел, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных анекдотов. Начните утро с хорошего смеха и заряжайтесь позитивом на весь день! Читайте, смейтесь и наслаждайтесь!
Одесса, Привоз:
— Мадам, сколько стоит ваша курица?
— Сто пятьдесят гривен.
— А так, шоб я не думал за вас плохо?
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Одесса. Кондукторша:
— Кто еще не позолотил ручку кондуктору? Ну шо, зайчики мои, оплачиваем проезд. У кого нема мелочи, шарит по карманам у соседей!!
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В одесском подъезде висит объявление: «Берегите с ранних лет совесть, воду, газ и свет!».
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