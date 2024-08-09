Анекдот дня: що радить берегти з ранніх років оголошення в одеському під’їзді

Одеса, Привоз:

— Мадам, скільки коштує ваша курка?

— Сто п’ятдесят гривень.

— А так, шоб я не думав за вас погано?

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Одеса. Кондукторка:

— Хто ще не позолотив ручку кондуктору? Ну шо, зайчики мої, оплачуємо проїзд. У кого нема дріб’язку, шарить по кишенях у сусідів!!!

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В одеському під’їзді висить оголошення: «Бережіть з ранніх років совість, воду, газ і світло!».

У нас є й інші анекдоти: