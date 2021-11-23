Анекдот дня: забрался вор в квартиру

Сегодня, 23 ноября, «Одесская жизнь» предлагает вам смешной анекдот про вора в квартире.
Забрался вор в квартиру. Крадется, крадется, прошел в комнату, включает свет и видит — сидит огромный пес-сенбернар и смотрит на него кровавыми глазами, тихонько так порыкивая… Вор начинает потихоньку назад пятиться назад. Тут сверху (со шкафа — там попугай сидел) громкий такой голос:
— Эй, мужик, чо, воровать пришел?
— Тихо ты, тихо….
— Эй, мужик, что, воровать пришел?
— Тихо ты… что слов что ли больше не знаешь?
— А как же, знаю… ФАС—с!