Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: забрался вор в квартиру

Анекдот дня: забрался вор в квартиру

Сегодня, 23 ноября, «Одесская жизнь» предлагает вам смешной анекдот про вора в квартире.

Подписаться

Забрался вор в квартиру. Крадется, крадется, прошел в комнату, включает свет и видит — сидит огромный пес-сенбернар и смотрит на него кровавыми глазами, тихонько так порыкивая… Вор начинает потихоньку назад пятиться назад. Тут сверху (со шкафа — там попугай сидел) громкий такой голос:
— Эй, мужик, чо, воровать пришел?
— Тихо ты, тихо….
— Эй, мужик, что, воровать пришел?
— Тихо ты… что слов что ли больше не знаешь?
— А как же, знаю… ФАС—с!

Вот еще анекдоты

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить