Анекдот дня: забрался вор в квартиру

Забрался вор в квартиру. Крадется, крадется, прошел в комнату, включает свет и видит — сидит огромный пес-сенбернар и смотрит на него кровавыми глазами, тихонько так порыкивая… Вор начинает потихоньку назад пятиться назад. Тут сверху (со шкафа — там попугай сидел) громкий такой голос:

— Эй, мужик, чо, воровать пришел?

— Тихо ты, тихо….

— Эй, мужик, что, воровать пришел?

— Тихо ты… что слов что ли больше не знаешь?

— А как же, знаю… ФАС—с!

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