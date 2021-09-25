Анекдот дня: рейтинг неверных супругов

В сельском клубе идет лекция о семейной жизни. Лектор говорит:

— К сожалению, бывает, что семьи распадаются из-за супружеской измены. Чаще всего своим женам изменяют спортсмены, потом идут артисты, потом — моряки. Это вызвано тем, что люди надолго отлучаются из дома.

Тонкий голос с первого ряда:

— А я вот тридцать лет плаваю и ни разу жене не изменял!

Грубый голос с последнего ряда:

— Вот из-за таких козлов, как ты, флот на третьем месте!

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