Анекдот дня: рейтинг неверных супругов

Сегодня, 25 сентября, «Одесская жизнь» желает вам провести субботу в кругу семьи.
В сельском клубе идет лекция о семейной жизни. Лектор говорит:
— К сожалению, бывает, что семьи распадаются из-за супружеской измены. Чаще всего своим женам изменяют спортсмены, потом идут артисты, потом — моряки. Это вызвано тем, что люди надолго отлучаются из дома.
Тонкий голос с первого ряда:
— А я вот тридцать лет плаваю и ни разу жене не изменял!
Грубый голос с последнего ряда:
— Вот из-за таких козлов, как ты, флот на третьем месте!