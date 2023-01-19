Анекдот дня: сосед Софы ругается матом…

Доброе утро, неунывающие одесситы! Итак, праздники позади, а лишние кило… Ну то есть некоторые излишества остались. Но стоит ли сильно переживать по этому поводу? Давайте брать пример с героини нашего сегодняшнего анекдота:
Доброе утро, Одесса! Ну вот, и новый, и старый новый год мы отгуляли, осталось только Восточного дождаться, ну, когда Черный Водяной Кролик полноценно в свои права вступит. И, как обещают астрологи и прочие предсказатели, этот год будет намного лучше предыдущего, поверим? А временные трудности… Так то ненадолго. Тоже поверим?
Доброе утро, Одесса! «Одесская жизнь» поздравляет всех с наступившим старым новым годом и желает, чтобы в этом году все-все ваши желания исполнились. Но вот только всегда ли мы желаем того, что действительно полезно для нас? Да минует нас участь героя сегодняшнего анекдота: