Анекдот дня: сосед Софы ругается матом…

Анекдот дня: Фаечке посоветовали заняться плаванием Доброе утро, неунывающие одесситы! Итак, праздники позади, а лишние кило… Ну то есть некоторые излишества остались. Но стоит ли сильно переживать по этому поводу? Давайте брать пример с героини нашего сегодняшнего анекдота: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: в компании встречали новый год, и тут пропал свет… Доброе утро, Одесса! Ну вот, и новый, и старый новый год мы отгуляли, осталось только Восточного дождаться, ну, когда Черный Водяной Кролик полноценно в свои права вступит. И, как обещают астрологи и прочие предсказатели, этот год будет намного лучше предыдущего, поверим? А временные трудности… Так то ненадолго. Тоже поверим? ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: судья спрашивает Рабиновича… Доброе утро, Одесса. Трудовая неделя начинается. И лучше ее начать с одесского анекдота. Ведь смех и улыбка бодрят не хуже кофе. ПОДРОБНЕЕ