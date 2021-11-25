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Анекдот дня: адвокат и доктор попали в ДТП

Анекдот дня: адвокат и доктор попали в ДТП

Сегодня, 25 ноября, «Одесская жизнь» предлагает вам смешной анекдот про ДТП.

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Доктор и адвокат столкнулись в машинах на узкой сельской дороге. Никто не пострадал, но машины разбились. Адвокат, заметив, что доктор слегка шокирован происшедшим, предложил ему выпить виски из собственной плоской фляжки. Доктор сделал несколько глотков, немного отошел и передал фляжку обратно адвокату, который закрыл ее и тут же спрятал.
— Разве вы не хотите выпить тоже? — спросил доктор.
— Обязательно, только когда уедет полиция…

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