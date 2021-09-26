Анекдот дня: пришла собака в магазин

Сегодня, 26 сентября, «Одесская жизнь» напоминает вам, что хорошее настроение позитивно влияет на здоровье.
Здоровенная собака входит в мясную лавку с кошельком в зубах. Кладет кошелек на пол и усаживается напротив прилавка.
– Ну что тебе, собачка? Хочешь купить мяса? – улыбаясь, спрашивает мясник.
– Гав! – прогавкивает пес.
– Гмм, – промычал мясник.
– А какого? Печеночки, фаршу или же на отбивные?…
– Гав-гав! – снова подает голос пес.
– И сколько же на отбивные взвесить? Полкило, кило…
– Гав-гав! – гавкает собака.
Ну, мясник взвесил килограмм и взял деньги из кошелька. Собака, схватив мясо и кошелек, удалилась. Мяснику же стало интересно, что будет дальше, и он последовал за псом. Собака добежала до какого-то дома, толкнула входную дверь и, забежав на третий этаж, стала скрестись в дверь. Дверь вдруг открылась, оттуда выскочил разъяренный мужик и начал чихвостить пса на чем свет стоит.
– Стой, – орет мясник, – это самый умный пес, какого я когда-либо видел!
– Умный! – продолжает кричать мужик, – уже третий раз на этой неделе он забывает взять с собой ключи!