Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: пришла собака в магазин

Анекдот дня: пришла собака в магазин

Сегодня, 26 сентября, «Одесская жизнь» напоминает вам, что хорошее настроение позитивно влияет на здоровье.

Подписаться

Здоровенная собака входит в мясную лавку с кошельком в зубах. Кладет кошелек на пол и усаживается напротив прилавка.
– Ну что тебе, собачка? Хочешь купить мяса? – улыбаясь, спрашивает мясник.
– Гав! – прогавкивает пес.

– Гмм, – промычал мясник.
– А какого? Печеночки, фаршу или же на отбивные?…
– Гав-гав! – снова подает голос пес.
– И сколько же на отбивные взвесить? Полкило, кило…
– Гав-гав! – гавкает собака.
Ну, мясник взвесил килограмм и взял деньги из кошелька. Собака, схватив мясо и кошелек, удалилась. Мяснику же стало интересно, что будет дальше, и он последовал за псом. Собака добежала до какого-то дома, толкнула входную дверь и, забежав на третий этаж, стала скрестись в дверь. Дверь вдруг открылась, оттуда выскочил разъяренный мужик и начал чихвостить пса на чем свет стоит.
– Стой, – орет мясник, – это самый умный пес, какого я когда-либо видел!
– Умный! – продолжает кричать мужик, – уже третий раз на этой неделе он забывает взять с собой ключи!

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить