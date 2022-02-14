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Анекдот дня: Рабинович и бессоница

Анекдот дня: Рабинович и бессоница

Сегодня, 14 февраля, «Одесская жизнь» предлагает вам смешной анекдот про Рабиновича, его здоровье и непростые отношения с деньгами.

Рецепты

Одесса. Аптека. Рабинович:

— Извините, а сколько стоит у вас это снотворное?

— 30 долларов, и то — исключительно для вас!

— Ой, не смешите меня! За такие деньги я вообще никогда не засну.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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