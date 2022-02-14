Анекдот дня: Рабинович и бессоница

Отгуляны все зимние праздники, ну разве что еще День Святого Валентина на горизонте. Впрочем, базар – место не так праздничное, как бытовое-повседневное. Но это смотря какой базар. У каждого ведь свой характер. И вот довелось мне услышать на днях что-то вроде известного одесского спора, что на Новом, мол, все дороговато. И знаете, что последовало в ответ? «Зато у нас здесь все по фэншую!».

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