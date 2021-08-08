Анекдот дня: как Рабинович катался на «Феррари»

Едет Рабинович на новеньком «Феррари» 220 км/ч. Останавливает его дорожная полиция:

— Ты озверел так ездить?! Жить надоело? Давай документы!

Рабинович:

— Не дам, они у меня фальшивые.

Инспектор завелся:

— Так, выйди из машины!

— Не выйду, у меня полные карманы наркотиков. Вдруг рассыплю!

Инспектор аж покраснел:

— Открой багажник!

— Не открою, у меня там труп уже неделю валяется, воняет жутко.

Полицейский вызвал спецназ в подмогу. Машину окружили, Рабиновича вытащили. Руки на капот, обыскали. Документы оказались в порядке, наркотиков нет, багажник пустой.

Спецнозовец спрашивает инспектора:

— Ты зачем нас вызвал? Какие наркотики, какие трупы?

Рабинович ему:

— Да вы больше слушайте этого козла, он вам сейчас ещё скажет, что я 220 километров в час ехал!

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