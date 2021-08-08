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Анекдот дня: как Рабинович катался на «Феррари»

Анекдот дня: как Рабинович катался на «Феррари»

Сегодня, 8 августа, «Одесская жизнь» напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения и предлагает анекдот из жизни гонщика Рабиновича.

Едет Рабинович на новеньком «Феррари» 220 км/ч. Останавливает его дорожная полиция:
— Ты озверел так ездить?! Жить надоело? Давай документы!
Рабинович:
— Не дам, они у меня фальшивые.
Инспектор завелся:
— Так, выйди из машины!
— Не выйду, у меня полные карманы наркотиков. Вдруг рассыплю!
Инспектор аж покраснел:
— Открой багажник!
— Не открою, у меня там труп уже неделю валяется, воняет жутко.
Полицейский вызвал спецназ в подмогу. Машину окружили, Рабиновича вытащили. Руки на капот, обыскали. Документы оказались в порядке, наркотиков нет, багажник пустой.
Спецнозовец спрашивает инспектора:
— Ты зачем нас вызвал? Какие наркотики, какие трупы?
Рабинович ему:
— Да вы больше слушайте этого козла, он вам сейчас ещё скажет, что я 220 километров в час ехал!

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